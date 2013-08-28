الوكيل: تعليق العلاقات مع تركيا لحين تقديم اعتذار رسمى لشيخ الأزهر

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد، باعتباره ممثلا عن مجتمع الأعمال بمنتسبيه فى كافة ربوع مصر من مختلف القطاعات الاقتصادية، يعلن تعليق كافة علاقاته الرسمية مع الحكومة التركية حتى يقدم رئيس الوزراء التركى اعتذارا رسميا لشعب مصر لما نسب إليه من إساءة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن الوكيل، فى تصريح له اليوم "الثلاثاء" استنكاره الشديد لتلك التصريحات والتى تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية فى العالم أجمع، وأن ذلك المسلك يمثل تماديا وتطاولا ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى كافة بقاع الأرض، ويتجاوز كافة الحدود، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلا.

ودعا أحمد الوكيل نظيره التركى فى التحرك السريع نحو حكومته لينقل لها انزعاج مجتمع الأعمال المصرى كافة من التصريحات المتواترة التى تنسب لمسئولين أتراك وتمثل تدخلا فى الشأن المصرى، الأمر الذى من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث أن هناك خطوطا حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصريين.

وأضاف الوكيل أنه يخشى من أن تصل الأمور فى العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللاعودة التى يعجز أى طرف رسمى أو غير رسمى عن إصلاحها وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية فى حال تراخى مجتمع الأعمال التركى فى الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التى يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين او العاملين ولكن أيضا من قبل أصحاب الأعمال الشرفاء.

وأوضح أن هذه التصريحات قد تحول التحالف الاقتصادى الاستراتيجى مع تركيا إلى وجهات أخرى بدأت بالفعل فى التحرك نحو مصر وخاطبت الاتحاد سعيا للتعاون الاقتصادى للاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة فى الاقتصاد المصرى ليكونوا حلفاء جدد وأول المستفيدين من استقرار الأوضاع فى مصر والتعافى الاقتصادى قريب الحدوث.