شعبة الملابس تطالب بوقف استيراد الملابس الجاهزة من تركيا

قال أحمد الزعفران رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهر التجارية، إن مجلس الإدارة اتفق خلال اجتماع الشعبة مساء أمس الاثنين، بوقف استيراد الملابس الجاهزة من تركيا بعد موقف الحكومة التركية من مصر، واتفق أعضاء مجلس الإدارة على رفع مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة للمطالبة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتى تم تشكيلها لصالح الجانب التركى وليس لصالح مصر.

وأضاف الزعفران أن المذكرة ستتضمن مطالبة الحكومة الحالية بصرف مساندة مالية لمدة عام لمصانع الملابس الجاهزة، بعد تعرضهم لخسائر كبيرة فى منتجات الموسم الصيفى خلال العام الحالى نتيجة عدم الاستقرار الأمنى، وذلك أسوة بمساندة المصانع التى تصدر للخارج.

كما أكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة على توجيه طلب إلى وزير التجارة بمنح تصاريح إقامة المعارض فى الأسواق من الغرف التجارية وهى المعنية بذلك، وليس من المحليات مع تفعيل القانون القائم علية إنشاء المعارض.