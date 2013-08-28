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تأجيل اجتماع الصناعات النسيجية مع "السويدى" إلى الغد

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تأجيل اجتماع الصناعات النسيجية مع "السويدى" إلى الغد تأجيل اجتماع الصناعات النسيجية مع "السويدى" إلى الغد

قال سيد البرهمتوشى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى الدورة السابقة لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع غرفة الصناعات النسيجية المقرر انعقاده اليوم، مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث كل الأوجه القانونية والاتفاق على ترشيح عضو من الغرفة ليمثلها داخل مجلس إدارة الاتحاد لحين البت فى قضية إنشاء غرفة مستقلة لشعبة الملابس الجاهزة تم تأجيله إلى الغد.

وأضاف البرهمتوشى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع تم تأجيله عقب إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور تعين السويدى رئيسا للاتحاد.

وكانت غرفة الصناعات النسيجية قد أعلنت عزمها الاحتكام إلى القضاء للطعن فى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بسبب عدم تمثيل الغرفة، وأشارت إلى أن الغرفة رشحت سيد البرهمتوشى لتمثيلها بمجلس إدارة الاتحاد، لكن لجنة الانتخابات بالاتحاد رفضت أوراقه بحجة احتكام الغرفة للقضاء الإدارى للفصل فى إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة.

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