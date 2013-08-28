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قيمة واردات الوقود اليمنية تتجاوز إيرادات النفط لأول مرة

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قيمة واردات الوقود اليمنية تتجاوز إيرادات النفط لأول مرة قيمة واردات الوقود اليمنية تتجاوز إيرادات النفط لأول مرة

قالت وكالة الأنباء اليمنية، الثلاثاء، إن ما دفعه اليمن لاستيراد المنتجات البترولية تجاوز للمرة الأولى إيراداته من صادرات النفط والغاز فى النصف الأول من 2013.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن تقرير للبنك المركزى إن حصة من إيرادات تصدير النفط والغاز فى النصف الأول من العام بلغت 1.33 مليار دولار، بينما أنفق اليمن 1.37 مليار دولار على واردات الوقود.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط والغاز لتمويل أكثر من نصف ميزانيته.

وانخفضت حصة الحكومة من صادرات النفط إلى 12 مليون برميل فى النصف الأول من العام مقارنة مع 16 مليون برميل فى الفترة المقابلة قبل عام وبلغ حجم الطلب على المنتجات النفطية 10.6 مليون برميل.

واليمن منتج صغير للنفط وتبلغ احتياطياته المؤكدة نحو ثلاثة مليارات برميل وفقا لأحدث البيانات من شركة بي.بى.

وتأثرت صادرات النفط والغاز بهجمات يشنها إسلاميون متشددون أو رجال قبائل على خطوط الأنابيب وهو ما أدى إلى أزمات وقود وانخفاض فى الإيرادات منذ عام 2011.

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مصر 365

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