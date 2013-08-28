9 فوائد لـ "الفستق".. إطالة الشعر وترطيب البشرة وخفض الكوليسترول

كتب : منى السداوي الأربعاء 28-08-2013 00:18

"الفستق" أحد المسليات التي يلجأ إليها البعض لقضاء أوقات الفراغ أمام التليفزيون أو أجهزة الكمبيوتر، أو حتى أثناء لعب "البلاي ستيشن"، ويتميز بأنه غني بالمواد المغذية المختلفة، كما أنه غني بالزيوت التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، لذلك تقدم لكِ "الوطن" تسع خصائص صحية يعطيها الفستق للجسم، ومنها:

1- خفض مستوى الكوليسترول بالدم:

يتميز الفستق بأنه غني جدا بحمض الأوليك، وهو من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وإعطاء ما يحتاجه الجسم من الكوليسترول المفيد، كما أن تلك الأحماض تقي الجسم من مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

2- المساعدة على مكافحة الأمراض:

أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الفستق يحتوي على كثير من المركبات مثل الكاروتينات وفيتامين E المضادة للأكسدة والبولفنوليك الذي يساعد في إزالة الجذور السامة من الجسم، لحمايته من الأمراض والالتهابات والسرطان.

3- توفير الطاقة:

يحتوي الفستق على مضادات للأكسدة المسؤولة عن تجديد الخلايا الضعيفة، وتجدد الانسجة، وبالتالي يؤمن للجسم طاقة كافية.

4- ترطيب البشرة:

يعتبر الفستق أحد المكسرات التي تحتوى على وفرة من الزيوت، التي تساعد في ترطيب البشرة وتهدئتها.

5- يحتوي على الدهون الصحية:

يتجنب البعض أكل الفستق بسبب وفرة الدهون به، التي تتميز بسعراتها الحرارية المرتفعة، ولكنها تعتبر من الدهون النادر تواجدها في أي من الأطعمة الأخرى، لأنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك وجب تناولها بشكل متناسب لاحتياجات الجسم.

6- يعمل على إطالة الشعر بغزارة:

يحتوي على الاحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الشعر بالإضافة إلى أحماض اللينوليك واللينولينيك المعروفان بتحفيز الشعر لنمو صحي، كما أنهما يساعدان في السيطرة على ضغط الدم، وتعزيز مناعة الدم، من الأمراض المعدية.

7- يحتوي على نسبة عالية من الألياف:

يعتبر الفستق مصدرا غنيا للألياف لأنه يحتوي على 12% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم لكل 30 جرام، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول النسبة المطلوبة من الفستق لمدة خمس أيام متتالية يجعل الجسم مكتفي تماما بالألياف التي يحتاجها لمدة شهر كامل.

8- يساعد على انخفاض مستوى السكر بالدم:

يعتر الفستق مفيد جدا لمرضى السكر لأنه يساعد على خفض مستواه في الدم، لأنه يعمل على تبطيئ امتصاص الكربوهيدرات في الجسم التي تساعد في السيطرة على مرض السكر.

9- تسهيل الولادة:

ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناول الفستق، لأنه يحتوي على مادة اللوتين التي تقلل من الشعور بالغثيان، كما أنه يساعد على إنجاب أطفال يتمتعون بمناعة جيدة.