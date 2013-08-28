نجلا خيرت الشاطر: قوات الأمن اعتقلت شقيقنا «سعد» بعد مداهمة منزلنا

قال نجلا المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن قوات الأمن «اعتقلت» في الساعات الأولي من صباح الأربعاء، شقيقهم «سعد»، بعد مداهمة المنزل.

وأضاف حسن الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في حسابه على «تويتر»: «تم اعتقال أخي سعد الآن بعد مداهمة قوات الأمن لبيتنا منذ دقائق، اللهم إني استودعتك أخي وأبي، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام».

وقالت عائشة خيرت الشاطر، في صفحتها على «فيس بوك»، إن قوات الأمن اعتقلت أخاها «سعد»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.