الببلاوي: تصريحات تركيا "ضوضاء صوتية".. ولست سعيدا بأداء "الجزيرة"

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 27-08-2013 22:52

نفي حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أن يكون الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، علم بالتشكيل الوزاري قبل أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس المؤقت.

وتابع الببلاوي، في لقائه مع منى الشاذلي، على شاشة "أم بي سي مصر"، في برنامج "جملة مفيدة"، أن "حب الناس للجيش المصري يبرره الحياة السياسية الضعيفة التي عشنا فيها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي".

وعن المصالحة الوطنية، قال الببىلاي "من غير المقبول الحديث عن مشاكل عفى عليها الزمن، فالمصالحة ينبغي أن تكون على المستقبل لا على الماضي وهي ليست صفقة وإنما مبادئ عامة نتفق عليها".

وأعرب رئيس الوزراء عن استنكاره لما يتحدث به رجب أرودغان، رئيس وزراء تركيا، قائلاً "إن ما يفعله هي ضوضاء صوتية ولكن على الرغم من ذلك أشعر بقدر من الأسف"، وعن دولة قطر قال "لست سعيدا بأداء قناة الجزيرة، وبها الكثير من تحريف الحقيقة، وعلينا تحية وزيرة الإعلام لالتزامها بالقانون"، من جانب آخر أشاد الببلاوي بموقف الدول العربية الداعمة للشعب المصري.