أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

رئيس جمعية الصداقة المصرية البولندية يؤكد أهمية إدانة أوروبا للإرهاب

Google+ Print
رئيس جمعية الصداقة المصرية البولندية يؤكد أهمية إدانة أوروبا للإرهاب رئيس جمعية الصداقة المصرية البولندية يؤكد أهمية إدانة أوروبا للإرهاب

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

أكد رئيس جمعية الصداقة المصرية البولندية الدكتور عبد الرحمن سعد، أهمية إدانة الدول الأوروبية للإرهاب بشكل واضح، وأن قرار المصرية بما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي هو قرار مصري خالص ينبع من إرادة الشعب الذي خرج بالملايين للمطالبة ببناء ديمقراطية حقيقية عصرية راسخة.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده وفد من الجمعية، أمس، مع سفير بولندا بالقاهرة بيوت بيوختا، في إطار اللقاءات التي يعقدها أعضاء الجمعية لتوضيح أبعاد المشهد وعرض حقيقة الأوضاع الداخلية في البلاد خاصة الأعمال الإجرامية والإرهابية الأخيرة التي تشهدها في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو.

من جانبه، أوضح أمين عام الجمعية والقيادي بالحزب الناصري الدكتور محمد أبو العلا رضوان، أن خارطة الطريق التي التزمت بها الحكومة المصرية قد توافقت عليها القوى السياسية، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار احترام إرادة الشعب المصري وسيادته.

وشدد السفير البولندي على حرص بلاده على العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر دولة محورية قوية، وأن الفترة القادمة ستشهد زيارات متبادلة على محتلف المستويات تجسيدا لإرادة الجانبين في دفع العلاقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية