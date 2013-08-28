رئيس جمعية الصداقة المصرية البولندية يؤكد أهمية إدانة أوروبا للإرهاب

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

أكد رئيس جمعية الصداقة المصرية البولندية الدكتور عبد الرحمن سعد، أهمية إدانة الدول الأوروبية للإرهاب بشكل واضح، وأن قرار الحكومة المصرية بما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي هو قرار مصري خالص ينبع من إرادة الشعب الذي خرج بالملايين للمطالبة ببناء ديمقراطية حقيقية عصرية راسخة.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده وفد من الجمعية، أمس، مع سفير بولندا بالقاهرة بيوت بيوختا، في إطار اللقاءات التي يعقدها أعضاء الجمعية لتوضيح أبعاد المشهد وعرض حقيقة الأوضاع الداخلية في البلاد خاصة الأعمال الإجرامية والإرهابية الأخيرة التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو.

من جانبه، أوضح أمين عام الجمعية والقيادي بالحزب الناصري الدكتور محمد أبو العلا رضوان، أن خارطة الطريق التي التزمت بها الحكومة المصرية قد توافقت عليها القوى السياسية، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار احترام إرادة الشعب المصري وسيادته.

وشدد السفير البولندي على حرص بلاده على العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر دولة محورية قوية، وأن الفترة القادمة ستشهد زيارات متبادلة على محتلف المستويات تجسيدا لإرادة الجانبين في دفع العلاقات.