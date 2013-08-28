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"نظافة الجيزة": رفع 75 طن مخلفات وصيانة المسطحات الخضراء بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

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"نظافة الجيزة": رفع 75 طن مخلفات وصيانة المسطحات الخضراء بطريق مصر إسكندرية الصحراوي "نظافة الجيزة": رفع 75 طن مخلفات وصيانة المسطحات الخضراء بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كتب : محمد الأبنودى منذ 14 دقيقة

قال اللواء أحمد هانى المشرف العام على الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إن الهيئة قامت بدفع مجموعات عمل مكونة من عمال النظافة والمرافق والدهانات، وعدد 5 سيارات نصف نقل ولودر صغير وذلك للعمل بطريق الإسكندرية الصحراوى وميدان الرماية بالهرم، لرفع كفاءة الطريق والمسطحات الخضراء وذلك بالتنسيق مع حى الهرم، مشيرا إلى أن مجموعات العمل قامت بأعمال النظافة والتجريد بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ورفع الرمال على جانبى الطريق وبالجزيرة الوسطى، وصيانة للمسطحات الخضراء بميدان الرماية وبالجزيرة الوسطى لطريق مصر إسكندرية وزراعة أشجار الجهنمية بجوار أسوار المبانى بدلا من التى تم إتلافها فى خلال المظاهرات.

وأضاف هانى، بأن العمال قاموا بدهان الأرصفة لإظهار الشارع بالمظهر الجمالى حيث أنه من المحاور الرئيسة لمحافظة الجيزة، حيث إجمالى عام ما تم رفعة من أعمال التجريد نحو 75 طن مخلفات تم نقلها إلى المقلب العمومى للهيئة بشبرامنت.

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