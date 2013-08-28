أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل ضابط برتبة مقدم فى هجوم مسلح شرقى الموصل بمحافظة نينوى

Google+ Print
مقتل ضابط برتبة مقدم فى هجوم مسلح شرقى الموصل بمحافظة نينوى مقتل ضابط برتبة مقدم فى هجوم مسلح شرقى الموصل بمحافظة نينوى

أفاد مصدر أمنى عراقى بمقتل ضابط برتبة مقدم يعمل مديرا لشئون الجوازات بمديرية جوازات محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين شرقى مدينة الموصل شمال بغداد.

وأشار المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة الضابط إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة نينوى قد شهدت اليوم أيضا مقتل ضابط برتبة نقيب فى الشرطة المحلية إثر إطلاق مسلحين النار عليه قرب منزله فى منطقة الحى الزراعى بالجانب الأيسر شرقى مدينة الموصل، فيما قتل شيخ عشائر البو بدران فى هجوم مسلح جنوبى المدينة.

وتعد محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد عمليات إرهابية بشكل شبه يومى بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365