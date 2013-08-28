مقتل ضابط برتبة مقدم فى هجوم مسلح شرقى الموصل بمحافظة نينوى

أفاد مصدر أمنى عراقى بمقتل ضابط برتبة مقدم يعمل مديرا لشئون الجوازات بمديرية جوازات محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين شرقى مدينة الموصل شمال بغداد.

وأشار المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة الضابط إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة نينوى قد شهدت اليوم أيضا مقتل ضابط برتبة نقيب فى الشرطة المحلية إثر إطلاق مسلحين النار عليه قرب منزله فى منطقة الحى الزراعى بالجانب الأيسر شرقى مدينة الموصل، فيما قتل شيخ عشائر البو بدران فى هجوم مسلح جنوبى المدينة.

وتعد محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد عمليات إرهابية بشكل شبه يومى بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.