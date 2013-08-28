الأمم المتحدة تعلن تأجيل زيارة فريقها بسوريا بسبب المخاوف الأمنية

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تأجيل الزيارة التى كان من المقرر أن يقوم بها فريقها للتفتيش على الأسلحة الكيميائية إلى موقع قرب دمشق بسبب مخاوف “على أمنهم”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن "تعرض فريق الخبراء الاثنين لهجوم بنيران، أدى إلى مراجعة خطة العودة إلى الغوطة فى ريف دمشق"، موضحا فى الوقت ذاته أن لم يتم التحقق بعد من كون من فتحوا النيران عليهم، قناصة.

وأوضح حق "عقب هجوم أمس على قافلة الأمم المتحدة، فقد تقرر بعد تقييم شامل أنه يجب تأجيل الزيارة ليوم واحد لتحسين الاستعداد وسلامة الفريق".

وشدد على ضرورة تأمين دخول الفريق الأممى إلى المنطقة لمباشرة عملها فى مناخ آمن، مناشدا جميع الأطراف السورية بإبداء نوع من التعاون لأن "الوضع حرج للغاية، فى رد منه على سؤال متعلق بماهية من يعرقل عمل الفريق الأممى".

وأوضح حق أنه لم يتم التحقق بعد من هوية من أطلقوا النيران على البعثة الأممية، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة ستستمر كما هو مخطط لها فى حال موافقة جميع الأطراف السورية، وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة هى جمع أكبر قدر من الأدلة على استخدام أسلحة كيميائية فى المنطقة.