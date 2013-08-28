أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تعلن تأجيل زيارة فريقها بسوريا بسبب المخاوف الأمنية

Google+ Print
الأمم المتحدة تعلن تأجيل زيارة فريقها بسوريا بسبب المخاوف الأمنية الأمم المتحدة تعلن تأجيل زيارة فريقها بسوريا بسبب المخاوف الأمنية

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تأجيل الزيارة التى كان من المقرر أن يقوم بها فريقها للتفتيش على الأسلحة الكيميائية إلى موقع قرب دمشق بسبب مخاوف “على أمنهم”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن "تعرض فريق الخبراء الاثنين لهجوم بنيران، أدى إلى مراجعة خطة العودة إلى الغوطة فى ريف دمشق"، موضحا فى الوقت ذاته أن لم يتم التحقق بعد من كون من فتحوا النيران عليهم، قناصة.

وأوضح حق "عقب هجوم أمس على قافلة الأمم المتحدة، فقد تقرر بعد تقييم شامل أنه يجب تأجيل الزيارة ليوم واحد لتحسين الاستعداد وسلامة الفريق".

وشدد على ضرورة تأمين دخول الفريق الأممى إلى المنطقة لمباشرة عملها فى مناخ آمن، مناشدا جميع الأطراف السورية بإبداء نوع من التعاون لأن "الوضع حرج للغاية، فى رد منه على سؤال متعلق بماهية من يعرقل عمل الفريق الأممى".

وأوضح حق أنه لم يتم التحقق بعد من هوية من أطلقوا النيران على البعثة الأممية، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة ستستمر كما هو مخطط لها فى حال موافقة جميع الأطراف السورية، وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة هى جمع أكبر قدر من الأدلة على استخدام أسلحة كيميائية فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365