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زيبارى يبحث مع مسئولين أمميين التحضيرات للاجتماع الوزارى بشأن سوريا

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زيبارى يبحث مع مسئولين أمميين التحضيرات للاجتماع الوزارى بشأن سوريا زيبارى يبحث مع مسئولين أمميين التحضيرات للاجتماع الوزارى بشأن سوريا

بحث وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى مساء اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة مع انطونيو غوتيريس المفوض السامى لشئون اللاجئين وارثرين كوزين المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى والوفد المرافق لهما التحضيرات الجارية للاجتماع الوزارى لدول جوار سوريا والذى سيعقد فى جنيف يوم 4 سبتمبر المقبل.

وذكر بيان للخارجية العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث أوضاع اللاجئين السوريين فى العراق وإجراءات العراقية فى تقديم المساعدة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، وكيفية تحسين ظروفهم الإنسانية الصعبة وأهمية التعاون والتنسيق مع الوكالتين الدوليتين فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن زيبارى أكد استعداد الحكومة العراقية لتقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل عمل المفوضية والبرنامج فى البلاد.

وأضاف البيان أنه تم أيضا بحث التحضيرات الجارية للاجتماع الوزارى لدول جوار سوريا والذى سيعقد فى جنيف يوم 4 سبتمبر المقبل، والتأكيد على أهمية دفع جهود المجتمع الدولى لتقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين.

وتابع البيان أن زيبارى تطرق خلال للقاء إلى الحديث عن الوضع المأساوى والأزمة فى سوريا وتأثيره على الوضع الإنسانى والأمنى داخل العراق، وانعكاساته على دول المنطقة فى ضوء زيادة وتيرة التصعيد فى الأزمة واحتمالات التدخل العسكرى الدولى فى سوريا.

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مصر 365

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