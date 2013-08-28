8. 1 مليون يورو من سلطنة عمان لإنهاء بناء مسجد بضواحى باريس

قدمت سلطنة عمان هبة قدرها 8. 1 مليون يورو لإنهاء بناء مسجد بمنطقة "رواسى أون برى" بضواحى باريس.

وقال محمد ناصر الدين رئيس الهيئة الثقافية الإسلامية فى "رواسى أون برى" اليوم الثلاثاء، إن سلطنة عمان قدمت مبلغ 8. 1 مليون يورو وهى القيمة المتبقية لاستئناف أعمال بناء المسجد وتجهيزه.

وأضاف أن الهئية الثقافية الإسلامية قد طلبت من عدة دول مساعدتها على استكمال بناء المسجد، ولكن لم يصلهم رد إلا من سلطنة عمان.

وأوضح أنه بذلك يتسع المسجد الجديد، الذى وضع حجر الأساس له فى عام 2010، ما يقرب 1500 شخص، ويمكن أن يفتح أبوابه خلال فصل الصيف المقبل.

وأشار إلى أن المسجد يضم مركزا ثقافيا تبلغ مساحته 900 متر مربع مع قاعة محاضرات وقاعة معلوماتية ومكتبة وصفوفا مخصصة لدروس اللغة العربية والدعم المدرسى.

وفى السياق ذاته، أعربت بلدية "رواسى أون برى" عن ارتياحها لوصول الهبة من بلد مثل سلطنة عمان، وليس من قطر أو المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تتمتع بـ "حريات دينية" تفوق تلك الموجودة فى سائر بلدان الشرق الأوسط.