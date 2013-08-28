إصابة 5 أشخاص فى تصادم 3 سيارات فى طريق بورسعيد الإسماعيلية

أصيب خمسة أشخاص في حادث تصادم مروري بين سيارة نقل و سيارتين اجرة 7 راكب بالقرب من مفارق بحر البقر كريق بورسعيد الإسماعيلية.

و كان اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد قد تلقي بلاغ من الدكتور حلمي العفني وكيل وزراة الصحة ببورسعيد عن بإصابة كل من فاطمة جمال عبد المنعم 19 سنة مصابة بجرح قطعي و جمال عبد المنعم محمد 45 سنة مصاب بكسر في قاع الجمجمة و الإثنان من القاهرة و فهمي علوش 45 سنة مصاب بكدمات متفرقة و محمد أحمد حمزة 44 سنة مصاب بكدمات متفرقة و عماد محمد عبد الحميد 43 سنة مصاب باشتباه بكسر في الفقرات القطنية و الثلاثة من القنطرة شرق .

تم تحويل المصابين إلي مستشفي بورسعيد العام للعلاج.تحرر محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات .