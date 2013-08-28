ميسي يدخل قائمة برشلونة للسوبر الإسباني

برشلونة، (إفي): دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة فريقه برشلونة التي ستخوض لقاء إياب كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو الأربعاء.

كان ميسي قد غاب عن لقاء مالاجا الأحد الماضي بالليجا والذي انتهى بفوز باهت لفريقه بهدف نظيف، وذلك لتعرضه لإصابة عضلية خلال لقاء ذهاب كأس السوبر بملعب فيسنتي كالديرون الأربعاء الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء قرار المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو بعد مشاركة ميسي بشكل طبيعي في مران الفريق الجماعي عصر اليوم.

بينما استبعد المدرب من القائمة المدافع البرازيلي أدريانو، صاحب هدف الفوز على مالاجا، لتعرضه لمشاكل عضلية، وكذلك جوناثان دوس سانتوس لأسباب فنية.

وشملت القائمة 19 لاعبا هم: فالديس وبينتو ومونتويا وبيكيه وفابريجاس وتشافي وبدرو وإنييستا وأليكسيس وميسي ونيمار وماسكيرانو وبارترا وسرجيو بوسكيتس وسونج وجوردي ألبا وتيو وداني ألفيش وسرجيو روبرتو.

وقبل انطلاق المران شارك لاعبو الفريق في الصورة الجماعية الرسمية مع رئيس النادي ساندرو روسيل، والمدير التنفيذي بشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، المؤسسة التي سترعى النادي الكتالوني.