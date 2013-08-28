بحضور الإبراهيمي.. اجتماع باليونسكو لوضع خطة للحفاظ على التراث السوري

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، الخميس، اجتماعا للخبراء الدوليين بهدف وضع خطة عمل للحفاظ على التراث بسوريا.

وذكرت تقارير صحفية أن الاجتماع سيعقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية في إطار تصاعد حدة التوتر في سوريا من أجل إيجاد السبل والخطط اللازمة للحفاظ على التراث الأثري في سوريا.

ومن المقرر أن تعقد المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا والمبعوث الدولي المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام أعمال الاجتماع.

وكانت المديرة العامة لليونسكو أصدرت سابقا عدة بيانات دعت فيها جميع الأطراف بسوريا إلى الكف فورا عن أعمال التدمير، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان صون التراث السوري وخاصة المندرج على مواقع التراث العالمي وكافة الممتلكات الثقافية في البلاد، كما قررت لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الأممية خلال دورتها الأخيرة التي عقدت في كمبوديا إدراج ستة مواقع للتراث العالمي في سوريا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.