رئيس وزراء بريطانيا:يجب علينا التحرك لمعاقبة الأسد

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون يجب علينا أن نتصرف الآن ضد الأسد.

> ونقلت صحيفة التليجراف اليوم الثلاثاء تصريحات لكاميرون قال فيها.على بريطانيا التحرك ضد سوريا لمعاقبة نظام بشار الأسد ل “الاستخدام المكثف للأسلحة الكيميائية”.

> وكشفت الصحيفه ان كاميرون وجه القادة العسكريين وضع خطط لتوجيه ضربات صاروخية في وقت مبكر من هذا الاسبوع.

> وقال رئيس الوزراء فى تصريحاته انه يتفهم المخاوف المتزايدة بين النواب والجنرالات السابقين والجمهور على مدى احتمال تورط بريطانيا في حرب مكلفة أخرى في الشرق الأوسط.

واضاف .ومع ذلك أصرعلى أن العالم لا يمكن أن يقف مكتوفة الأيدي عندما يواجه خرقا لاتفاق عالمي 100 عاما .خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية

وأصر كاميرون على التاكيد بأن أي عمل عسكري سيكون قانونيا ومناسبا ومحددا لمنع المزيد من الهجمات الغاز المسببة للموت والمعاناة