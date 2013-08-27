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مصطفى كامل: "شكرا للأمة العربية" نشوة داخلية.. والأجواء لا تسمح بأغاني عاطفية

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مصطفى كامل: "شكرا للأمة العربية" نشوة داخلية.. والأجواء لا تسمح بأغاني عاطفية مصطفى كامل: "شكرا للأمة العربية" نشوة داخلية.. والأجواء لا تسمح بأغاني عاطفية

كتب : فاطمة النشابي منذ 19 دقيقة

قال الفنان مصطفى كامل، إن فكرة أوبريت "شكرا للأمة العربية" عبارة عن نشوة داخلية؛ نتيجة الدعم العربي لمصر.

وأضاف "كامل"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري، على شاشة العربية الحدث، أنه طوال حياته كان يسمع عن كلمة العروبة، ولكن لأول مرة أحس بها عقب وقتهم إلى جانب .

وأكد على أنه لن يتحدث في السياسية مطلقا، لكنه سيعبرعن رأيه الخاص كمحب لمصر من خلال الفن، معبرا عن فرحه الشديد حال سماعه كل تصريح داعم لمصر من قبل أو الإمارات.

واختص "كامل"، برنامج الحدث المصري بجزء من مشروعه الغنائي القادم عن حياة الشعوب في فترة ما بعد الثورات، وتابع:"أن مشغول بالأغاني الوطنية، والأجواء لا تسمح بأغاني عاطفية".

واستطرد: "أوجه الشكر للفنان حسين الجسمي في أغنية (وقت الشدائد) لدعم مصر، لابد من رد الجميل للقوات المسلحة، مع توجيه الدعم الكامل لجهاز الشرطة".

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