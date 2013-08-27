يعالون : الجيش الإسرائيلي سيتصدي لأي محاولة لاختبار قوته

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي سيتصدي بكل حزم لكل من يحاول اختبار قوته، مشيرا فى هذا الصدد إلى هجوم من جانب النظام السوري.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن يعالون قوله “إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه وهذه ليست المرة الأولي، مشددا على استعداد القوات الاسرائيلية للدفاع عن أمن وسلامة مواطنيها فى حال توجيه اي ضربة ضدهم .

> وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر في وقت سابق اليوم من أن إسرائيل مستعدة للرد بعنف وبشكل فوري على أي محاولة للهجوم عليها من جانب النظام السوري.

أ ش أ