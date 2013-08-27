القبض على منسق "6 أبريل" بالمنصورة و8 آخرين بعد وقفة ضد "العسكر والإخوان والفلول"

كتب : صالح رمضان الثلاثاء 27-08-2013 22:56

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل بالمنصورة، بعد وقوع اشتباكات بين المشاركين في وقفة صامتة بالملابس السوداء ضد "الإخوان" و"العسكر" دعت إليها جبهة البديل الثورى بالمنصورة، وبين مجهولون، الذين قاموا بمطاردة المشاركين في الوقفة، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على 9 من الشباب.

وشارك في الوقفة (شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين ووطن بلا تعذيب) أمام مدرية أمن الدقهلية أسفل كوبري طلخا ضد العسكر والإخوان والفلول.

وتم إلقاء القبض على كل من محمد عبدالواحد منسق حركة شباب 6 أبريل المنصورة، ومحمد جمعة مسؤول العمل الجماهيري بالحركة، ونقلهم و7 آخرين إلى قسم شرطة أول المنصورة.