محافظ الجيزة: تبرع حاكم الشارقة بـ4 مليون دولار لإصلاح "هندسة القاهرة" موقف نبيل

سفير الإمارات: ما قام به حاكم الشارقة واجب تمليه عليه عروبته والتى تظهر في أوقات المحن

كتب : محمد الأبنودى منذ 56 دقيقة

أشاد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بـ"المواقف الشجاعة والنبيلة للدول العربية الشقيقة تجاه المصريين" فى هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر، مشيرا إلى أن تبرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة بـ4 ملايين دولار لإصلاح كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتطوير عشوائيات الجيزة موقف نبيل منتظر من أشقائنا العرب.

وقدم المحافظ، خلال استقبال السفير محمد بن نخيرة الظاهرى سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، للمحافظ بمقر السفارة اليوم، الشكر لحاكم الشارقة على موقفه النبيل تجاه المصريين، وسلمه نيابة عن حاكم الشارقة خطاب شكر من المحافظة "على هذه اللمسة الكريمة التى تضاف إلى مواقف الأخوة الأشقاء من الإمارات".

ومن جانبه قال الظاهرى "إن ما قام به حاكم الشارقة واجب تمليه عليه عروبته والتى تظهر في أوقات المحن"، مشيرا إلى أن "العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والإماراتى علاقات ناصعة البياض".

وجاء فى الخطاب الذى أرسله محافظ الجيزة لحاكم الشارقة "إن المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة التى تعتز من بين الكنوز الكثيرة التى ترعاها بأنها حاضنة جامعة القاهرة التى خرجت صفوة من خيرة الرجال فى العصر الحديث، تقفون فى الطليعة منهم، وإننا كمجلس محافظة الجيزة ومواطنين نتقدم إلى سموكم بخالص الشكر والتقدير والعرفان على هذه اللمسة الكريمة التى تضاف إلى أياديكم البيضاء تجاه مصر التى تحبكم وتحبونها.