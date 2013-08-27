هبوط أرضى يسبب قطع الكهرباء وانهيار خط سكة حديد بأسوان

شهدت، اليوم، مدينة السباعية غرب بمركز إدفو بمحافظة أسوان انهيارا أرضيا ناجما عن أعمال الحفر، التى تتم لإنشاء مشروع صرف صحى وبيارة تجميع، حيث أسفر الانهيار الأرضى عن تصدع عدد من المنازل المبنية من الطوب اللبن المتاخمة لمكان الحفر، وحدوث تشققات فى الطريق الفرعى بجوار أعمال الحفر، كما تسبب الانهيار الأرضى فى حدوث انهيار جزئى لخط سكة حديد قطارات (القصب) الديكوفيل، كما تسبب أيضا فى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بشمال مدينة السباعية لتعرض كابل كهرباء رئيسى جهد متوسط قدرة (11) كيلو فولت للتلف، حيث يغذى الكابل عدة مناطق بمدينة السباعية غرب، مما سبب قطع التيار الكهربائى عن مستشفى السباعية ومناطق متفرقة شمال مدينة السباعية لقرابة الثمانية ساعات تقريبا.

من ناحية أخرى، هرع فريق من مهندسى إدارة هندسة كهرباء إدفو إلى مكان الحادث، حيث قاموا بعمل مسارات بديلة لإعادة إطلاق التيار الكهربائى وتشغيل المحولات بصفة مؤقتة لحين إصلاح العطل الرئيسى.

وقاموا بجهود لإصلاح العطل وتركيب الجزء الذى تعرض للتلف وإعادة توصيل الكهرباء بالكامل لمدينة السباعية، كما جارى العمل لانتشال اثنين من كابلات الكهرباء الجهد المتوسط التى ردمها الانهيار الأرضى. وتحرر محضر شرطى بالواقعة، وجارى إخطار النيابة للتحقيق.