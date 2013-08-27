ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات أنصار مرسي والأمن ببني سويف إلى قتيلين و10 مصابين

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات، التي جرت، مساء الثلاثاء، ببني سويف، بين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن إلى مقتل شخصين وإصابة 10 من بينهم مجند، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام. تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، بوقوع اشتباكات بين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وقوات الشرطة بشارع 17 بحي بني سويف الجديدة، خلال مسيرة تطالب بعودة الرئيس المعزول، حاول أنصار مرسي خلالها الاحتكاك بقوات الشرطة، التي اشتبكت معهم، ما أسفر عن سقوط، أحمد حسب الله، قتيلا، وإصابة 10 آخرين بينهم مجند، جرى نقلهم لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج. يشار إلى أن نيابة بني سويف بدأت التحقيق في الأحداث، تحت إشراف المستشار محمد أبو شناف، المحامي العام لنيابات بني سويف.

شبكةعيونالإخبارية

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