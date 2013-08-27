مؤتمر صحفى لإطلاق مبادرة "واحة" لحماية الأطفال من العنف

صرح الدكتور أحمد حسين عضو الأمانة العامة للصحة النفسية، حيث يعقد بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية بالعباسية، المؤتمر الصحفى لإطلاق مبادرة "واحة لحماية الأطفال من الآثار السلبية لأحداث العنف".

وذلك من منطلق إيمانها بدورها وواجبها واستكمالاً لدورها فى الخدمة المجتمعية فى مجال الصحة النفسية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، حيث يعقد الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.

وأوضح الدكتور حسين أن المبادرة تشتمل على نشر وتوفير برامج توعية للوالدين وتبصيرهم بالأعراض التى قد تصيب الأطفال نتيجة لأحداث العنف وفقدان شخص عزيز ومايستلزم منها المساعدة الطبية، وتقديم المشورة والدعم النفسى للأطفال وأهاليهم، وذلك عن طريق فريق طبى متخصص فى طب نفسى الأطفال بمراكز مختلفة تتبع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز الأمومة والطفوله، بالإضافة إلى تدريب فريق مكون من أطباء وأخصائيين نفسيين لنشر تلك البرامج التوعوية بمراكز الأمومة والطفولة المختلفة، كما تخصص الأمانة العامة للصحة النفسية يوم الأحد من كل أسبوع لتقديم تلك الخدمة بمركز الأمومة والطفولة بالدراسة من العاشرة صباحاً.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية قامت بالعديد من الفعاليات فى القضايا المجتمعية مثل برامج التوعية لإزالة وصمة المرض النفسى، التهيئة والدعم النفسى للاجئين العراقيين بمصر "نوافذ" للدعم النفسى لمصابى وضحايا ثورة 25 يناير، 2010 والدعم النفسى لضحايا كارثة قطار منفلوط فى نوفمبر 2012.