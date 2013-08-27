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"ديلى ميل":الأدوية الصينية خطيرة وتحوى تركيزات سامة من الرصاص والزئبق

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"ديلى ميل":الأدوية الصينية خطيرة وتحوى تركيزات سامة من الرصاص والزئبق "ديلى ميل":الأدوية الصينية خطيرة وتحوى تركيزات سامة من الرصاص والزئبق

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية خلال أحد التقارير التى نشرت مؤخراً على موقعها الإلكترونى، أن الأدوية الصينية تعد من المستحضرات الصيدلية الخطيرة على صحة الإنسان ويجب أن تتخذ الهيئات والمنظمات الصحية على مستوى العالم موقفاً حازماً تجاهها، وتضعها تحت الرقابة لحماية قطاع كبير من المستهلكين والمرضى من مخاطرها وأضرارها الصحية.

وأشار الباحثون أن العديد من الأدوية والأعشاب الصينية غير المرخصة والمتداولة على مدى واسع داخل السوق الدوائى تحتوى على مستويات عالية للغاية وتصل إلى درجة السمية من بعض العناصر الضارة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ، ويشمل ذلك بعض الأدوية التى يتم وصفها للأطفال وهو ما يجعل الأمر خطير للغاية.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن تلك المستحضرات الدوائية الصينية غير مرخصة داخل المملكة المتحدة إلا أنها متوفرة عبر منافذ البيع من خلال الإنترنت، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة على قطاع كبيرة من المستخدمين الذين يثقون فى هذه الأدوية.

ومن أبرز الأدوية الصينية التى حذر الباحثون منها، عقار "Hairegenerator"، والذى يستخدم لعلاج تساقط الشعر، إلا أن الأبحاث المعملية الدقيقة كشفت احتواءه على تركيزات كبيرة للغاية من عنصر الزئبق تصل إلى 11 ضعفا من التركيز الآمن المسموح به، وكذلك مستحضر "Bak Foong"، والذى يستخدم للحد من آلام الدورة الشهرية، إلا أنه اكتشف احتواءه على ضعف تركيزات الرصاص الآمنة المسموح بها.

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