تعرف على الفرق التي تنتظر صلاح والنني في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل إجراء قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لمعرفة الفرق التي ستقع مع الفريق السويسري في مجموعة واحدة.

وتأهل بازل إلى مجموعات دوري الأبطال بعد فوزه على لودوجوريتس رازجراد البلغاري بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الدور المؤهل للمجموعات.

وتقام قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل في موناكو.

ومرحلة المجموعات تتكون من 32 فريقا تقسم على ثماني مجموعات، ويلعب كل فريق ست مباريات من أجل اقتناص المركز الأول أو الثاني للتأهل لدور الـ16.

وتأهل 22 فريقا من الـ32 بشكل تلقائي إلى مرحلة المجموعات، سواء عن طريق الحصول على لقب الدوري المحلي أو الحلول في المركز الثاني أو الثالث، وهو ما ينطبق على دوريات أوروبا الكبرى فقط.

وتبقى عشرة مقاعد للفرق التي خاضت الأدوار التمهيدية من أجل التأهل للمجموعات، مثل بازل وأرسنال وميلان وليون.

الفرق الـ22 هي:-

بايرن ميونيخ حامل اللقب وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن من ألمانيا، وريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا.

يوفنتوس ونابولي من إيطاليا، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وباريس سان جيرمان وأوليمبيك مارسيليا من فرنسا.

وبورتو وبنفيكا البرتغاليان، وشاختار دونستيك الأوكراني، سيسكا موسكو الروسي، أياكس الهولندي، أوليمبياكوس اليوناني، جالاتا سراي التركي، كوبنهاجن الدنماركي، وأندرلخت البلجيكي.

الفرق التي تأهلت من التصفيات التمهيدية هي:-

بازل السويسري وأرسنال الإنجليزي وشالكه الألماني وستيوا بوخارست الروماني وأوستريا فيينا النمساوي.

وتتبقى فقط خمسة فرق يتحدد مصيرها يوم الأربعاء وهم الفائزون من مواجهات (ميلان الإيطالي ضد إيندهوفن الهولندي)، (ليون الفرنسي أمام ريال سوسيداد الإسباني)، (شختار كاراجاند الكازاخستاني ضد سيلتك الاسكتلندي)، (فيكتوريا بلزن التشيكي أمام ماريبور السلوفيني)، (باكوس فيريرا البرتغالي ضد زينيت الروسي).