أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الوزراء: السيسي لم يتدخل في اختيار الوزراء ولم أقابله إلا عند حلف اليمين

Google+ Print
رئيس الوزراء: السيسي لم يتدخل في اختيار الوزراء ولم أقابله إلا عند حلف اليمين رئيس الوزراء: السيسي لم يتدخل في اختيار الوزراء ولم أقابله إلا عند حلف اليمين

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي ، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى لم يتدخل فى اختيار وزراء عدا الإنتاج الحربى، مؤكدا انه لم يقابل السيسى إلا عندما ذهبت لحلف اليمين أمام الرئيس عدلي منصور وأن الحكومة الإنتقالية ليست تسيير الأعمال.
> و أضاف الببلاوي في حوار له مع برنامج حملة مفيدة علي قناة mbc ، ان حب الناس للجيش بسبب ضعف الحياة السياسية التي عشنا فيها أيام حكم مرسي، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدرك أنه من الأفضل لها ألا تتدخل فى السياسة.
> و عن فض إعتصام رابعة العدوية، قال أن فض إعتصامي رابعة و النهضة بدون اراقة دماء كان دربا من الخيال، و ان الحكومة المصرية أعطت الفرصة الكافية قبل فض الاعتصام .
> وشدد علي أن مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية السابق محمد البرادعي، أراد أعطاء أكبر فرصة قبل فض الاعتصام خوفا من العنف، مضيفًا أن الموقف الذي أخذه البرادعي لم يؤثر على الوضع السياسي و نحترمه و نقدره.
> و وجه الببلاوي الشكر للمواطنين بعد الالتزام بمواعيد حظر التجول مؤكدا انه دعم شعبي كبير للحكومة مطالبًا بأن يستعيد القانون قوته و أيدينا ليست مرتعشة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي