رئيس الوزراء: السيسي لم يتدخل في اختيار الوزراء ولم أقابله إلا عند حلف اليمين

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي ، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى لم يتدخل فى اختيار وزراء الحكومة عدا الإنتاج الحربى، مؤكدا انه لم يقابل السيسى إلا عندما ذهبت لحلف اليمين أمام الرئيس عدلي منصور وأن الحكومة الإنتقالية ليست تسيير الأعمال.

> و أضاف الببلاوي في حوار له مع برنامج حملة مفيدة علي قناة mbc مصر، ان حب الناس للجيش بسبب ضعف الحياة السياسية التي عشنا فيها أيام حكم مرسي، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدرك أنه من الأفضل لها ألا تتدخل فى السياسة.

> و عن فض إعتصام رابعة العدوية، قال أن فض إعتصامي رابعة و النهضة بدون اراقة دماء كان دربا من الخيال، و ان الحكومة المصرية أعطت الفرصة الكافية قبل فض الاعتصام .

> وشدد علي أن مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية السابق محمد البرادعي، أراد أعطاء أكبر فرصة قبل فض الاعتصام خوفا من العنف، مضيفًا أن الموقف الذي أخذه البرادعي لم يؤثر على الوضع السياسي و نحترمه و نقدره.

> و وجه الببلاوي الشكر للمواطنين بعد الالتزام بمواعيد حظر التجول مؤكدا انه دعم شعبي كبير للحكومة مطالبًا بأن يستعيد القانون قوته و أيدينا ليست مرتعشة.