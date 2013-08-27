جبهة ثوار وحكماء تحذر 6 أبريل من التظاهر غدا ومراعاة مصلحة الوطن

أعلنت جبهة ثوار وحكماء رفضها القاطع للمظاهرات التي دعت لها حركة 6 أبريل غدا الأربعاء، نظرا لخطورة الموقف الذي تمر به البلاد حاليا، والحاجة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار لتتفرغ أجهزة الدولة لمحاربة الإرهاب والقضاء على فلول تنظيم الإخوان.

> وأكدت الجبهة التي تضم عشرات القوى والتيارات الثورية والأحزاب الشبابية وشخصيات عامة، في بيان شديد اللهجة أن على الجميع الآن احترام مؤسسات الدولة وأحكام القضاء المصري النزيه، وعدم إثارة الشارع في الوقت الحالي لأهداف ومصالح خاصة، والعمل على مساندة أجهزة الدولة في ضبط الأمن واستعادة الهدوء للبلاد.

> وشددت “ثوار وحكماء” على أن من يريد العودة إلى الساحة السياسية يجب أن يضع مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار، ولا يحاول الضغط على الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويمنح الفرصة لتنظيم الإخوان والمتأخونين لاستغلال الموقف والانقضاض على مصر مرة أخرى.

> وحملت الجبهة فى بيانها حركة 6 أبريل مسئولية أية أعمال عنف أو خروج عن النظام قد تحدث بسبب تظاهراتها غير المسئولة وغير واضحة الأهداف، والتي قد تصبح بابا شرعيا لعدد من التيارات والتنظيمات الإرهابية لاستغلالها لإثارة الفوضى في البلاد.

> وناشدت الجبهة كل القوى والتيارات والأحزاب الوطنية والثورية إعلاء مصلحة الوطن والمساعدة في بناء مؤسسات الدول والتقدم إلى الأمام، بدلا من التشكيك في مؤسسات الدولة والقضاء واتخاذ مواقف تخدم أعداء الوطن في الداخل والخارج.