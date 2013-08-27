الجبهة الوطنية للعدالة بالجزائر تستبعد مساندة بوتفليقة بالانتخابات المقبلة

استبعد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة خالد بونجمة، إمكانية دعم حزبه للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة القادمة المقررة في إبريل 2014 في حالة عزمه ترشيح نفسه لفترة رئاسة رابعة خلافا للتوقعات.

وأوضح بونجمة – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – أن حزبه سبق ودعم بوتفليقة في الانتخابات التي جرت أعوام 1999 و2004 و2009 دون تحفظ ولكن بعد نجاحه قرب أشخاصا انتقدوه بشدة ووقفوا ضده فى السنوات الماضية .

مشيرا إلى وجود خيارات مطروحة أمام حزبه في انتخابات الرئاسة القادمة لدعم ترشيح شخصيات ذات ثقل سياسي، واحتمال أن يكون هناك مرشح لحزبه.

أ ش أ