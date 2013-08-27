نائب الأسد السابق: أؤيد توجيه ضربة عسكرية للنظام السورى لإنقاذ الشعب

قال عبد الحليم خادم نائب الرئيس السورى السابق إنه يؤيد توجيه ضربة عسكرية إلى النظام السورى الحالى، لإنقاذ الشعب السورى.

وقال خادم ـ فى تصريح خاص لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية مساء اليوم "الثلاثاء" ـ إنه طالب منذ بداية الأزمة بضرورة توجيه ضربة عسكرية لقوات بشار الأسد، إلا أن المعارضة وقتها كانت ترفض التدخل الخارجى، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تستلتزم مثل هذه الضربة.

وحول الموقف الروسى والذى يرى البعض أنه تغيير... رأى خادم أن روسيا قررت الانسحاب من الصراع رغم أنها ما زالت تتعاطف مع النظام، مشيرا إلى أن الانسحاب الروسى جاء نتيجة لإدراك الموقف الدولى الحقيقى.

وأكد أن توجيه ضربة عسكرية إلى النظام أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه بعد التطورات الأخيرة.