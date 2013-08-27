تجديد حبس 773 متهمًا في أحداث فض اعتصام «رابعة العدوية» 15 يومًا

جددت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام، الثلاثاء، حبس 773 متهمًا 15 يومًا في أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«رابعة العدوية». انتقل فريق من نيابة شرق، الثلاثاء، إلى سجن طره لنظر تجديد حبس المتهمين، وسمحت النيابة العامة بحضور 20 محاميًا عن المتهمين، ونظرت كل الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين. وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في أحداث فض اعتصام «رابعة العدوية» بعد أن نسبت لهم تهم القتل العمد، والشروع فيه، ومهاجمة المنشآت العامة والخاصة، وتكدير الأمن والسلم العام، وترويع المواطنين، وتعطيل المواصلات والتجمهر، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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