السعودية: نرحب بعودة الهدوء والأمن لمصر.. وفلسطين قضية العرب الأولى

أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، الثلاثاء، عن شعور بلاده بالارتياح لعودة الأمن والاستقرار إلى مصر. وأضاف في كلمة ألقاها أمام اللجنة السعودية المغربية المشتركة، التي عقدت اجتماعها في جدة: «أعبر عن الارتياح البالغ لما تشهده مصر الشقيقة من عودة للهدوء والأمن والاستقرار، في إطار الجهود الجادة للحكومة الانتقالية، والمستندة على خارطة المستقبل السياسي الذي رسمته لعودة الحياة الدستورية، وبمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية دون استثناء، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل في عودة مصر لممارسة دورها الإقليمي والدولي الهام». وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال «الفيصل» إنه «مهما تعددت القضايا والأزمات في المنطقة العربية، فإن القضية الفلسطينية تظل هي قضية العرب الأولى». وتابع: «لا ينبغي أن تغيب القضية الفلسطينية عن جهودنا الرامية إلى إيجاد الحل العادل والدائم والشامل المستند على مبادرة السلام العربية، لتحقيق أهداف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وأشار إلى أن «نجاح مفاوضات السلام (الفلسطينية - الإسرائيلية) المستأنفة مؤخرًا، مرهون بالدرجة الأولى بالتزام إسرائيل بعملية السلام، وبمبادئه وأسسه القائمة على مبادئ الشرعية الدولية، وقراراتها، والاتفاقات المبرمة، والكف عن سياساتها اللا مشروعة والأحادية الجانب، وعلى رأسها الاستمرار في بناء المستعمرات وتوسيع القائم منها».إعلان - Ads إعلان - Ads
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