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ليبيا تعتزم محاكمة نجل القذافى الشهر المقبل

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ليبيا تعتزم محاكمة نجل القذافى الشهر المقبل ليبيا تعتزم محاكمة نجل القذافى الشهر المقبل

قال النائب العام فى ليبيا إنه تم توجيه اتهامات لنجل الدكتاتور الراحل معمر القذافى ورئيس مخابراته بالقتل فيما يتعلق بالحرب الأهلية فى ليبيا عام 2011.

وقال النائب العام عبد القادر رضوان اليوم "الثلاثاء" إن المحاكمة ستبدأ فى التاسع عشر من سبتمبر المقبل فى العاصمة طرابلس حول جرائم مزعومة ارتكبت خلال حكم القذافى الذى استمر 42 عاما وخلال الحرب الأهلية التى دامت ثمانية أشهر والتى أطاحت به، المتهمون هم رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسى وسيف الإسلام القذافى، نجل الدكتاتور السابق الوحيد المحتجز.

وتحتجز قوات ميليشيا سيف الإسلام فى بلدة الزنتان الليبية.

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