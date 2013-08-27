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مدرب نيوكاسل: عرض أرسنال لضم كاباي ' غير محترم '

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مدرب نيوكاسل: عرض أرسنال لضم كاباي ' غير محترم ' مدرب نيوكاسل: عرض أرسنال لضم كاباي ' غير محترم '

يرى ألان باردو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد أن عرض أرسنال لضم لاعب الوسط يوهان كاباي "غير محترم".

وتقدم أرسنال بعرض رسمي لضم كاباي مقابل 10 ملايين استرليني لضم كاباي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال باردو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "عرض غير محترم".

وتابع "يرحل أو يبقى لا يهم، الأهم أن لاعب سوبر يجب أن يرحل بعرض مالي سوبر".

ويسعى أرسنال إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد خلال الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لأرسين فينجر المدير الفني للفريق بسبب عدم إجراء صفقات كبيرة.

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