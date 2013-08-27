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زينيت لتوتنام: هالك ليس للبيع

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زينيت لتوتنام: هالك ليس للبيع زينيت لتوتنام: هالك ليس للبيع

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لزينيت سان بطرسبرج أن مهاجمه البرازيلي هالك ليس للبيع لأي ناد في العالم.

وكان توتنام قد أبدى اهتمامه بضم هالك بعدما فشل في ضم مواطنه ويليان الذي انتقل إلى تشيلسي في اللحظات الأخيرة.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين "هالك مازال يعالج من الإصابة في الفخذ، ولكنه ليس للبيع بأي حال من الأحوال".

وتابع "على توتنام البحث عن لاعب آخر بدلا من إضاعة وقتهم في محاولة غير مفيدة لضم هالك".

ولعب المهاجم البرازيلي الضخم تحت قيادة أندريه فيلاس-بواس المدير الفني الحالي لتوتنام عندما كانا سويا في بورتو البرتغالي.

ويريد توتنام ضم لاعب جديد تحسبا لانتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد في آخر أيام الانتقالات الصيفية.

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