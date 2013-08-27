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استئناف تصوير مسلسل آدم وجميله

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استئناف تصوير مسلسل آدم وجميله استئناف تصوير مسلسل آدم وجميله

بدأت أسرة مسلسل ” آدم وجميلة ” السبت الماضى إستإناف تصوير باقى حلقاته ال70,”

و يتم حاليا تصوير الحلقات الجديده مسلسل بإستديو العزيه ، مع مراعاة ساعات حظر التجوال بالقاهرة ، حيث يستمر التصوير على مدار 12 ساعة متواصلة من السابعة صباحا حتى السابعة مساءا وقبل أن تبدأ ساعات الحظر
> مسلسل آدم وجميلة تدور إحداثه في إطار إنساني بين الحب الذي يولد في قلوب البشر ويعيش على مدار السنين  إلا أن ظروف الحياة والمجتمع يحول دون تكليل هذا الحب بالرباط الأبدي الذي يتمناه كل إنسان مع من تمنى أن يشاركه الحياة .
> المسلسل مكون من 70 حلقة ويقوم ببطولته حسن الرداد ويسرا اللوزى وحسين الإمام وبثينه رشوان وميار الغيطى ومي القاضي وأحمد صيام وحنان سليمان وعفاف رشاد وحسن عيد بالإضافة لمجموعه كبيره من الفنانين ,
> و العمل من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد سمير فرج ومن انتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي ” الصباح إخوان”.

يذكرا ن المسلسل عرض منه 30 حلقه خلال شهر رمضان الماضى على قناة ” OSN

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