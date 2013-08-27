أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - بازل 1-0 رازجراد .. إنذار لصلاح المختفي

Google+ Print
مباشر - بازل 1-0 رازجراد .. إنذار لصلاح المختفي مباشر - بازل 1-0 رازجراد .. إنذار لصلاح المختفي

متابعة حية ومباشرة لمباراة بازل ولودوجوريتش رازجراد في إياب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

أضغط هنا لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة وتشكيل الفريقين والأهداف

انتهى الشوط الأول بتقدم بازل، وشهد حصول صلاح على بطاقة صفراء نتيجة لمسة يد متعمدة، فيما لم يشكل الدولي المصري خطورة على مرمى رازجراد.

في الدقيقة 16 يحرم قائم بطل بلغاريا، جيوفاني سيو مهاجم بازل من هدف ثاني.

يتقدم فابيان فراي في الدقيقة 11 برأسية من ركلة ركنية نفذها مارسيلو دياز بنجاح.

يخوض محمد صلاح جناح بازل المباراة أساسيا فيما يأتي زميله محمد النني على مقاعد البدلاء.

مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 4-2 لصالح بازل، وشهدت تألق ملفت لصلاح الذي سجل بمفرده هدفين وصنع الرابع لفريقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع