مباشر - بازل 1-0 رازجراد .. إنذار لصلاح المختفي

متابعة حية ومباشرة لمباراة بازل ولودوجوريتش رازجراد في إياب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

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انتهى الشوط الأول بتقدم بازل، وشهد حصول صلاح على بطاقة صفراء نتيجة لمسة يد متعمدة، فيما لم يشكل الدولي المصري خطورة على مرمى رازجراد.

في الدقيقة 16 يحرم قائم بطل بلغاريا، جيوفاني سيو مهاجم بازل من هدف ثاني.

يتقدم فابيان فراي في الدقيقة 11 برأسية من ركلة ركنية نفذها مارسيلو دياز بنجاح.

يخوض محمد صلاح جناح بازل المباراة أساسيا فيما يأتي زميله محمد النني على مقاعد البدلاء.

مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 4-2 لصالح بازل، وشهدت تألق ملفت لصلاح الذي سجل بمفرده هدفين وصنع الرابع لفريقه.