"القضاء الأعلى" يعتمد غدا الحركة القضائية ويبحث ترشيحات "العدل" لرؤساء المحاكم الابتدائية

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الثلاثاء 27-08-2013 19:39

يعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، غدا، الجزء الأول من الحركة القضائية لتنقلات وترقيات القضاة، والتي تضم نحو 600 قاض في درجات رئيس محكمة "فئة أ"، ومستشار ونائب رئيس استئناف، وكذلك حركة انتدابات رؤساء المحاكم الابتدائية.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن الحركة ستشمل ترقية عدد من القضاة رؤساء المحاكم بدرجة رئيس محكمة "أ" إلى درجة "مستشار"، وستتم ترقية من هم في درجة "مستشار" إلى درجة "نائب رئيس استئناف"، ومن في درجة "نائب رئيس استئناف" إلى درجة "رئيس استئناف".

وأضاف، لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للقضاء سيناقش خلال اجتماعه، ترشيحات وزارة العدل لمن سيتم ندبهم كرؤساء للمحاكم الابتدائية، وهم المستشار حسن أبورية، رئيسا لمحكمة شمال القاهرة، والمستشار بولس فهمي، رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة، والمستشار علاء غانم، والمستشار أحمد طلبة غنيم لبورسعيد، والمستشار أحمد خيري فخري للإسماعيلية، والمستشار سامح بسيلي، لشمال سيناء، والمستشار محمد قاسم حسان، لدمياط، والمستشار محمدي فؤاد الشربيني، للزقازيق، وعبدالحميد همام، للمنصورة، ومصطفى معجوز، لدمنهور، ومحمد عبدالحليم عبدالعال لكفرالشيخ، ووائل إبراهيم للسويس، وإبراهيم عبدالحي لجنوب سيناء، والسيد أبوالأسرار لبني سويف، وربيع زايد للمنيا، ومسعد أبوسعد للإسكندرية، وجمال عبدالرحمن لأسيوط، ومحمد عفيفي حسب ربه لقنا، وعبدالمنعم عبدالستار لسوهاج، وعبدالباسط قاسم للبحر الأحمر، وجمال علي موسى للأقصر، وسالم عبدالعظيم لأسوان.

ونفى "محجوب" ترشيح المستشار سيد البنداري كمساعد لرئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مؤكدا أن حركة مساعدي رؤساء المحاكم تكون في بداية العام القضائي مطلع شهر أكتوبر.