أسقف أسوان يزور قرية نوبية ويقدم الشكر لأبنائها لقيامهم بتأمين الكنائس

زار، اليوم الثلاثاء، الأنبا "هدرا"، مطران كنيسة ميخائيل، رئيس الملائكة بمدينة أسوان، يرافقه وفد كنائسى رفيع المستوى، قرية جبل تفوق النوبية، وذلك فى إطار تقدم الشكر لأبناء القرية على موقفهم البطولى الذى ترجم فى حماية الكنائس بأسوان خلال أحداث الشغب والفوضى التى شهدتها المحافظة على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة وأنصار المعزول.

وقال أهالى القرية النوبية إن اللجان الشعبية من القرية لعبوا دورا محوريا فى تأمين الكنائس، ولذلك قام الوفد الكنائسى، برئاسة الإنباء هدار، بزيارة القرية لتوطيد أواصل الوحدة الوطنية.