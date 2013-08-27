بالصور.. مسيرة للإخوان بالفيوم احتجاجا على اعتقال "سمية الشواف"

نظمت جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم مسيرة مساء اليوم الثلاثاء، انطلقت من أمام مسجد الشبان المسلمين بوسط المدينة، تنديداً بما وصفوه بحكم العسكر واحتجاجاً على المداهمات المستمرة لمنازل قيادات وكوادر التحالف الوطنى لدعم الشرعية، والقبض علي "سمية الشواف" أحد الكوادر النسائية بجماعة الإخوان من منزلها بالسادس من أكتوبر.

وتأتى هذه المسيرات ضمن فعاليات ما أسموه أسبوع "الشعب يقود ثورته"، الذى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالمحافظة، وجابت مختلف شوارع المحافظة الحيوية، مرددين الهتافات منها: "ياللى بتسأل أية القصة.. قتلوا أخويا وحرقوا الجثة" و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد".