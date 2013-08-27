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أمن الإسكندرية: أعددنا كمينا لمدة ثلاثة أيام للقبض على المحمدى السيد أحمد

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أمن الإسكندرية: أعددنا كمينا لمدة ثلاثة أيام للقبض على المحمدى السيد أحمد أمن الإسكندرية: أعددنا كمينا لمدة ثلاثة أيام للقبض على المحمدى السيد أحمد

قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن أعدت كمين لمدة ثلاث أيام بدائرة منتزه ثان، لتمكن من القبض على البرلمانى الإخوانى السابق المحمدى السيد أحمد عن دائرة الرمل.

وأضاف "العبد"، فى تصريح صحفى له: "أن المحمدى السيد أحمد كان يتردد خلال ثلاث أيام على بدائرة المنتزه ثان، تم رصده، وتمكنا من عمل كمين له اليوم الثلاثاء بدائرة المنتزه ثان، وتم القبض عليه".

وأشار إلى "أن جاء قرار القبض عليه بناء على أمر من النيابة بضبط وأحضار عدد من قيادات جماعة الأخوان المسلمين لتورطهم فى أعمال العنف والشغب خلال أحداث 30 يونيو وأثناء فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية".

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