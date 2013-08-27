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وفد من نساء "المصريين الأحرار" يزور أسر شهداء مذبحة رفح بمحافظة المنوفية

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وفد من نساء "المصريين الأحرار" يزور أسر شهداء مذبحة رفح بمحافظة المنوفية وفد من نساء "المصريين الأحرار" يزور أسر شهداء مذبحة رفح بمحافظة المنوفية

قام وفد من الأمانة العامة للمرأة بحزب المصريين الأحرار، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة لأسر وعائلات شهداء مذبحة رفح الـ21 من أبناء محافظة المنوفية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وقد ضم وفد المصريين الأحرار، كلا من، نجلاء أبو المجد وليلى حسين وبديعة منصور وإيفون مسعد.

يأتى ذلك فى إطار جهود الحزب لتقديم التعزية ومساندة أسر الشهداء، الذين فقدوا أرواحهم فى حرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة فى سيناء، وكافة أنحاء الجمهورية.

كان "المصريين الأحرار" قد أقام سرادقا يوم الجمعة الماضى لتأبين أبناء محافظة المنوفية، الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية فى رفح، شارك فيه وفود رسمية من المصريين الأحرار ووزارتى الدفاع والداخلية.

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مصر 365

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