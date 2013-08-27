جبهة ثوار وحكماء تحذر 6 أبريل من التظاهرات فى ظل الظروف الحالية

أعلنت جبهة ثوار وحكماء رفضها القاطع للمظاهرات التى دعت لها حركة 6 أبريل غدا الأربعاء، نظرا لخطورة الموقف الذى تمر به البلاد حاليا، والحاجة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار لتتفرغ أجهزة الدولة لمحاربة الإرهاب والقضاء على فلول تنظيم الإخوان.

وأكدت الجبهة التى تضم عشرات القوى والتيارات الثورية والأحزاب الشبابية وشخصيات عامة، فى بيان شديد اللهجة أن على الجميع الآن احترام مؤسسات الدولة وأحكام القضاء المصرى النزيه، وعدم إثارة الشارع فى الوقت الحالى لأهداف ومصالح خاصة، والعمل على مساندة أجهزة الدولة فى ضبط الأمن واستعادة الهدوء للبلاد.

وشددت "ثوار وحكماء" على أن من يريد العودة إلى الساحة السياسية يجب أن يضع مصلحة الوطن العليا فوق أى اعتبار، ولا يحاول الضغط على الحكومة بأى شكل من الأشكال، كى لا يمنح الفرصة لتنظيم الإخوان والمتأخونين لاستغلال الموقف والانقضاض على مصر مرة أخرى.

وتحمّل الجبهة حركة 6 أبريل أية أعمال عنف أو خروج عن النظام قد يحدث بسبب تظاهراتها غير المسئولة وغير واضحة الأهداف، والتى قد تصبح بابا شرعيا لعدد من التيارات والتنظيمات الإرهابية لاستغلالها لإثارة الفوضى فى البلاد.

وفى النهاية تناشد الجبهة كل القوى والتيارات والأحزاب الوطنية والثورية إعلاء مصلحة الوطن والمساعدة فى بناء مؤسسات الدول والتقدم إلى الأمام، بدلا من التشكيك فى مؤسسات الدولة والقضاء واتخاذ مواقف تخدم أعداء الوطن فى الداخل والخارج.