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شركات سياحة فى دول إسكندنافية تلغى ستين ألف رحلة إلى مصر

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شركات سياحة فى دول إسكندنافية تلغى ستين ألف رحلة إلى مصر شركات سياحة فى دول إسكندنافية تلغى ستين ألف رحلة إلى مصر

قالت شركات سياحة كبرى فى فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك، إنها ألغت ستين ألف رحلة على الأقل إلى خلال فصل الشتاء، الذى يستمر إلى أبريل المقبل بسبب الاضطرابات الأخيرة فى البلاد.

كانت شركات طيران عارض ومنظمو رحلات قد ألغوا مئات الرحلات لسائحين من الدول الإسكندنافية إلى منتجعات فى مصر الأسبوع الماضى، وأوقفت جميع الرحلات حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب تحذيرات سفر لحكومات الدول الإسكندنافية بعدم السفر غير الضرورى إلى مصر.

وقالت شركة سبايس ريجسر، أكبر شركة سياحة فى الدنمارك، يوم "الثلاثاء" إنها سترد أموال السائحين أو تبحث عن دول بديلة لنحو ثلاثة آلاف سائح.

وقالت توربن أندرسون، المسئول بشركة سبايس ريجسر، إن مصر "لا تزال لاعبا كبيرا بشكل ما" فى صناعة السياحة الدنماركية، حيث تمثل أكثر من عشرة بالمائة من جميع وجهات السائحين فى فصل الشتاء.

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