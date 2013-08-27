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السعودية ترحب بعودة الهدوء والأمن إلى مصر

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السعودية ترحب بعودة الهدوء والأمن إلى مصر السعودية ترحب بعودة الهدوء والأمن إلى مصر

أعرب وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، عن شعور بلاده بالارتياح لعودة الأمن والاستقرار إلى .

جاء ذلك فى كلمة للفيصل أمام اللجنة المغربية المشتركة، التى عقدت اجتماعها فى جدة اليوم، الثلاثاء.

وقال الفيصل: "أعبر عن الارتياح البالغ لما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من عودة للهدوء والأمن والاستقرار، وذلك فى إطار الجهود الجادة للحكومة المصرية الانتقالية، والمستندة على خارطة المستقبل السياسى الذى رسمته لعودة الحياة الدستورية، وبمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية دون استثناء، وهو الأمر الذى يبعث على الأمل فى عودة مصر لممارسة دورها الإقليمى والدولى الهام".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الفيصل: "مهما تعددت القضايا والأزمات فى المنطقة العربية، إلا أن القضية الفلسطينية تظل هى قضية العرب الأولى".

وأكد أنه "لا ينبغى أن تغيب (القضية الفلسطينية) عن جهودنا الرامية إلى إيجاد الحل العادل والدائم والشامل المستند على مبادرة السلام العربية، لتحقيق أهداف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال الوزير الفيصل، إن "نجاح مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية المستأنفة مؤخرا، مرهون بالدرجة الأولى بالتزام إسرائيل بعملية السلام، وبمبادئه وأسسه القائمة على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقات المبرمة، والكف عن سياساتها اللامشروعة والأحادية الجانب، وعلى رأسها الاستمرار فى بناء المستعمرات وتوسيع القائم منها".

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مصر 365

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