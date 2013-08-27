حقوقى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا

طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، بإصدار قرار بسحب السفير المصرى من تركيا، وعدم الاكتفاء بمجرد استدعائه للتشاور واتخاذ موقف حاسم يؤدى إلى قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الحكومة التركية بسبب موقفها العدائى من الشعب المصرى.

ودعا حجاب فى تصريح له، اليوم، إلى ضرورة الإسراع باتخاذ هذا القرار وإثبات أن مصر دولة قوية لها ثقلها على المستوى العربى والإسلامى والإقليمى وترفض الاستسلام للإهانة والتدخل فى شئونها، بعد تمادى وتطاول وتجاوز رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، فى حق مصر وتاريخها وتعامله معها كأنها دولة تابعة صغيرة، وليس دولة كبيرة مستقلة ذات سيادة وطنية ولشعبها حق تقرير مصيره بنفسه باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للشعوب فى اختيار حكامها ونظامها السياسى، ولا توجد وصاية لأى دولة أو لأى شخص فى العالم على شعب مصر.