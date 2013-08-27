أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حقوقى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا

Google+ Print
حقوقى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا حقوقى يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا

طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، بإصدار قرار بسحب السفير المصرى من تركيا، وعدم الاكتفاء بمجرد استدعائه للتشاور واتخاذ موقف حاسم يؤدى إلى قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع التركية بسبب موقفها العدائى من الشعب المصرى.

ودعا حجاب فى تصريح له، اليوم، إلى ضرورة الإسراع باتخاذ هذا القرار وإثبات أن دولة قوية لها ثقلها على المستوى العربى والإسلامى والإقليمى وترفض الاستسلام للإهانة والتدخل فى شئونها، بعد تمادى وتطاول وتجاوز رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، فى حق مصر وتاريخها وتعامله معها كأنها دولة تابعة صغيرة، وليس دولة كبيرة مستقلة ذات سيادة وطنية ولشعبها حق تقرير مصيره بنفسه باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للشعوب فى اختيار حكامها ونظامها السياسى، ولا توجد وصاية لأى دولة أو لأى شخص فى العالم على شعب مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية