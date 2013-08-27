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حمدين صباحي ضيف محمود سعد في برنامج "آخر النهار" غدا

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حمدين صباحي ضيف محمود سعد في برنامج "آخر النهار" غدا حمدين صباحي ضيف محمود سعد في برنامج "آخر النهار" غدا

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 27-08-2013 19:34

يستضيف الإعلامي محمود سعد، غدا، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، في حلقة خاصة من برنامج "آخر النهار"، على شاشة قناة النهار، للحديث عن الوضع السياسي الراهن في .

يتناول صباحي، خلال اللقاء، وضع الإخوان والسلفيين في الخريطة السياسية بعد 30 يونيو، وكذلك موقف المملكة العربية الداعم لمصر، وهل ما حدث سيكون البداية لتعميق روح القومية العربية من جديد؟، كما يتحدث عن التلويح الأوربي بفرض العقوبات ضد مصر، وما الأولويات المصرية في الفترة القادمة؟ ويتحدث أيضا عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسة القادمة أم لا؟ والضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا.

برنامج "آخر النهار" يذاع في الثامنة مساءً على شاشة قناة "النهار"، وتذاع الإعادة بعد ساعتين على قناة "النهار +2".

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