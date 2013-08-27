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هند صبري تسافر دبي وتعود ل”الجزيرة 2″

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هند صبري تسافر دبي وتعود ل”الجزيرة 2″ هند صبري تسافر دبي وتعود ل”الجزيرة 2″

تسافر الفنانة هند صبري يوم 2 سبتمبر لمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة اتقوم بتصوير حملة جديدة لمنتجات “جارنييه” التي تعتبر الوجه الدعائي لها وستقوم هند ايضا بعمل عدة لقاءات تليفزيونية وصحافية هناك قبل عودتها لمصر يوم 7 سبتمبر القادم. وتنتظر هند إنتهاء الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب من كتابة الجزء الثاني من فيلم “الجزيرة” والمعروف إعلاميا بإسم “الجزيرة2″ وهو الفيلم الذي تقاسمت هند بطولة جزئه الأول مع الفنانين احمد السقا ومحمود يس وخالد الصاوي واخرجه شريف عرفة الذي تعقد معه جلسات عمل مكثفة لوضع الخطوط العريضة للتحولات التي ستحدث لشخصية كريمة التي تلعبها بالعمل.
> الجدير بالذكر أن أخر أفلام هند المعروضة جماهيريا كان فيلم”أسماء” الذي حصد العديد من الجوائز العربية والعالمية.
> واكدت هند حماستها الشديدة لهذا الجزء من الفيلم وخصوصا أنه يشكل عودة لسينما الإنتاج الضخم التي تحتاجها الصناعة الان كي تنجو من فخ أفلام المقاولات.

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