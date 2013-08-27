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عمرو دياب يُصوّر أغنيتين في اليونان

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عمرو دياب يُصوّر أغنيتين في اليونان عمرو دياب يُصوّر أغنيتين في اليونان

أنهى أعمال تصوير أغنيتين له في اليونان، تحمل الأولى عنوان "الليلة" وتُعتبر "ماستر" الألبوم، فيما تحمل الأغنية الثانية عنوان "جرالي ايه"؛ وذلك وفق تأكيدٍ صادرٍ من الموزّع عادل حقي، الذي قام بتوزيع نصف أغاني الألبوم، ومنها الأغنيتان اللتان تمّ تصويرهما.
وحول توقيت عرض الأغنيتين، أشار عادل إلى أنّ عمرو لم يُحدّد حتى الآن موعداً لعرضهما، وإن كان ـ على الأغلب ـ ينتظر حتى تهدأ الأوضاع السياسيّة في البلاد. وأضاف عادل أنّ عمرو دياب يعيش أفضل فترات حياته الآن، بسبب النجاح المدوّي لألبومه في وإقبال الجمهور بشكل غير مسبوق على شراء النسخ الأصليّة . يُذكر أنّ عمرو دياب أصيب بنكسة حقيقيّة بعد الفضيحة التي انتشرت، إثر إحيائه حفلة في اليونان، تبيّن أنّ فتيات عاريات شاركن فيها

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سيدتي

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