التوت فياجرا طبيعية

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول التوت قد يساعد في زيادة الخصوبة عند الرجال، وهو أمر عزته إلى احتواء التوت على مستويات مرتفعة من فيتامين "ج" وعنصر المغنيسيوم.

ووجد باحثون في مختبر لورنس بركلي الوطني الأميركي أن تناول التوت الذي يحتوي على مستويات عالية من فيتامين "ج" الضروري للخصوبة عند الرجال وعلى المغينسيوم الضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، يزيد فرص الإنجاب.

كما تبين أيضا أن التوت يحمي الحيوانات المنوية من إجهاد الأكسدة الذي يؤدي إلى إتلاف الحمض النووي فيها.

ووجد العلماء أن الرجال فوق سن الـ44 عاما الذين يتناولون الكثير من فيتامين "ج" يقل لديهم بنسبة 20% تلف الحمض النووي لحيواناتهم المنوية.

وقالت الباحثة جولييت ويلسون إن التوت يعطي المغذيات الضرورية المعروفة بتحسين الخصوبة عند الرجال والنساء.

ولفتت إلى أن تناول حصة غذائية واحدة من التوت تعطي الكمية نفسها من فيتامين "ج" التي يوفرها تناول 173 حبة عنب، مشيرة إلى أن لهذه الفاكهة منافع صحية كثيرة تجعلها الأمثل بالنسبة للأزواج الذين يريدون الإنجاب.

وقالت ويلسون إنها مصدر جيد لحمض الفوليك المعروف بأهميته بالنسبة لخصوبة المرأة ومراحل النمو الأولى للجنين.

وترى الباحثة أن التوت "يساعد في الحفاظ على وزن جسم صحي وهو المفتاح لتوازن الهرمونات الجنسية"، وذلك وفق رأيها.

شبكةعيونالإخبارية

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